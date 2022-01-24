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Balta: “Sokak temizliğinde muhtarlarla birlikte hareket ediyoruz”

Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ferhat Balta, ana caddelerdeki çalışmaların yanı sıra mahalle aralarında da muhtarların öncülüğünde kar temizliği yapıklarını söyledi.

Balta: “Sokak temizliğinde muhtarlarla birlikte hareket ediyoruz”
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Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ferhat Balta, ana caddelerdeki çalışmaların yanı sıra mahalle aralarında da muhtarların öncülüğünde kar temizliği yapıklarını söyledi.

Elbistan ilçe merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda kapalı yol bulunmadığı bildiren Balta, “Ana arterleri sürekli açık tutarken merkez mahallelerde de kapalı sokak bırakmamak için mücadele ediyoruz” dedi.

Sokaklardaki temizlik çalışmalarında da muhtarlarla birlikte hareket ettiklerinin altını çizen Balta, “Elbistan Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar, ana caddelerdeki çalışmaların yanı sıra merkez mahallelerimizde de sokak sokak küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. İki gün önceki karın ardından tekrar yağış oldu. Önümüzdeki günlerde yeni yağış bekleniyor. Bunun için küreme ve tuzlama çalışmalarını gece gündüz demeden hızlı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Sağ olsun muhtarlarımız da bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Gittiğimiz mahallemizde muhtarımızla görüşerek onların öncülüğünde girmedik cadde ve sokak bırakmamaya çalışıyoruz. İlçe merkezimizde herhangi bir problem bulunmuyor tüm cadde ve sokaklarımızda ulaşım açık” diye konuştu.

 Mahallede yapılan kar küremesine eşlik eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İmam Hüseyin Arpacı da: “Elbistan belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor. Ana caddelerimiz açık. Sokaklarımızda da şu anda çalışma yürütülüyor, inşallah akşama kadar açılmadık sokağımız kalmayacak. Belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum, arkadaşlar gayet başarılı ve özverili bir şekilde çalışma yürütüyor. Malum son 20 yılın en yüksek karı yağdı. Bu noktada bu kadar zorluklar olacaktır. Arkadaşlar elinden geleni yapıyor. Bütün ekiplere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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