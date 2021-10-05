BAL’da gruplar belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu için gruplar belirlendi. Bu sezon BAL 261 takımın katılımı ile her bölgede 3'er grup olmak üzere 9 ayrı bölgede 27 grupta oynanacak.

Bölgesel Amatör Lig Başlıyor Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Ligi’nin BAL) 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacağı açıklandı. Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan resmi açıklamaya göre; bu sezon BAL 261 takımın katılımı ile her bölgede 3’er grup olmak üzere 9 ayrı bölgede 27 grupta oynanacak. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her bölgede grup birincisi olan 3’er takım, tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre oynayacakları Bölge Birinciliği müsabakaları sonunda, bölge birincisi olan 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak.

Temsilcimiz Elbistanspor, Andırın Yeşildağspor’la birlikte 3'üncü Bölge, 3'üncü grupta yer buldu. Buna grupta, Elbistanspor ve Andırın Yeşildağspor’un yanı sıra; EMAR Grup FK (Kayseri), Talasgücü Belediyespor (Kayseri), Yahyalıspor (Kayseri), Develispor (Kayseri), Suvermez Kapadokya Spor (Nevşehir), Ürgüpspor (Nevşehir), Cumhuriyet Üniversitesi GSK (Sivas), Abdulvahabi Gazi Spor (Sivas) takımları yer alıyor.

Bölge ve grupların kura ve fikstür çekim tarihi ile statü önümüzdeki günlerde açıklanacak