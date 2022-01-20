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Bakkallar Odası’ndan teraziler için periyodik muayene hatırlatması

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, düzenleme gereği iki yılda bir tartıların muayenelerinin yaptırılması gerektiğini anımsatarak, “Tartı aletlerinizi muayene ettirmeyi unutmayın. Terazisini zamanında muayene ettirmeyene 2 bin 102 lira idari para cezası uygulanacaktır” dedi.

Bakkallar Odası’ndan teraziler için periyodik muayene hatırlatması
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Başkan Şahin, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre, ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulmasının zorunlu olduğunu belirterek, damga süreleri dolan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat 2022 tarihinde sona erdiğini söyledi.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Tartı kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan, otomatik olmayan tartıların muayeneleri yetkili servislerce yapılıyor. Terazilerinizi muayene ettirmeyi unutmayın. Terazisini zamanında muayene ettirmeyene kesilen ceza, bu yıl 2 bin 102 lira olarak uygulanacak. Üyelerimizin ve esnaflarımızın mağduriyet yaşamamaları için tartı aletlerini zamanında periyodik muayeneden geçirmelerini istiyoruz. Üyelerimizin bizimle irtibata geçmesi halinde bakanlık onaylı yetkili servise yönlendirme yapacağız” ifadelerini kullandı.

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