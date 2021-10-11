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Bakır kazan ve leğen çalan hırsızlar tutuklandı

Elbistan’da, bir işyerinden çaldıkları bakır kazan ve leğenle kaçarken polisin tekerlerine ateş ederek durdurup yakaladığı 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakır kazan ve leğen çalan hırsızlar tutuklandı
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir demirci dükkanından 8 adet bakır kazan ve leğeni çaldıkları iddiasıyla 2 şüphelinin içinde olduğu otomobilin peşine düşmüştü. Polis ekipleri, tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam eden aracı, lastiklerine ateş ederek durdurmuştu. Araçta bulunan şüpheliler F.Y. (32) ile H.K.(31), gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürülmüştü

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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