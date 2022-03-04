Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
34 bin öğrenciyi depreme hazırlamak için eş zamanlı tatbikat yapıldı
34 bin öğrenciyi depreme hazırlamak...
Hastaneye atanan doktorlar belli oldu
Hastaneye atanan doktorlar belli oldu
JASAT, telefon dolandırıcılarını film gibi operasyonla yakaladı
JASAT, telefon dolandırıcılarını film gibi...
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraşlı isme emanet
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraşlı...
ETSO, iş dünyası ile destek veren devlet kurumlarını bir araya getirdi
ETSO, iş dünyası ile destek...
banner191
banner162

Bakanlıktan maske zorunluluğu genelgesi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca Covid-19 tedbirleri kapsamında maske zorunluluğu ile hazırlanan genelge valiliklere gönderildi.

Bakanlıktan maske zorunluluğu genelgesi
banner167

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede, açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada ''Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu sürüyor'' denildi.

Genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile her türlü toplu ulaşım aracında maske zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek.

Genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan, son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahatte negatif PCR test ibrazı uygulamasına son verildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde şu ifadelere yer verildi:

“Maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 3 Mart tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır. Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.”

Genelgede, valiliklerden belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması istendi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Bakanlıktan Maske Zorunluluğu Genelgesi