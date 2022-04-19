Bakanlık, doğal gaz bekleyen Ekinözü ve Nurhak için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’ın, il genelinde doğal gaz ulaştırılan ilçeler ile planlamalarla ilgili soru önergesini cevapladı.

Aycan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak cevaplanmasını talep ettiği önergede, Kahramanmaraş’ın hava kirliliğinin en fazla olduğu illerden biri olduğuna dikkat çekmiş ve il genelinde doğal gaz kullanımı abone yüzdesi olarak diğer illere ve Türkiye geneline göre durumunu sormuştu. Aycan ayrıca, şehrin tümünün doğal gaz kullanması için öngörülen tarihi de sormuştu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’ın soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri hariç 9 ilçeye doğal gaz ulaştırıldığının bilgisini verdi.

İl genelinde doğal gaz kullanım oranının yüzde 82 olduğuna değinilen cevabi metinde; bu rakamın da ülke genelindeki kullanıma yakın bir seyir izlediği açıklandı.

Ekinözü ve Nurhak ilçelerine gaz arzı için çalışmaların devam ettiğine değinilen cevapta, “Bu kapsamda Ekinözü ilçesine 2023, Nurhak ilçesine ise 2024 yılında doğal gaz arzının sağlanması planlanmaktadır” denildi.