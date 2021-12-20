Bakan Dönmez: “Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden”

Enerji ve tabii kaynaklar politikaları planlandığında enerji, ekonomi ve ekoloji dengesini gözettiklerini dile getiren Bakan Dönmez, madencilik alanında her atılan adıma bir güruhun hep itiraz ettiğini vurguladı.

Bakan Dönmez, “Türkiye ne zaman madenlerle ilgili bir adım atsa, bir takım güruh adeta bir koro halinde hep itiraz eder. Ne zaman ki akıldan, bilimden, izandan uzak ideolojileri dallanıp, budaklanır taraftar toplamaya başlarlar, işte o zaman dillerinin altındaki baklayı çıkarırlar. Biz bu hikâyeyi daha önce çok gördük. ‘Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı’ deyip tüm Türkiye’yi ateşe verenler daha dün gibi hafızalarımızda. Tabi biz onların kim olduklarını, niyetlerinin ne olduğunu, neyi amaçladıklarını gayet iyi biliyoruz. Bizler enerjide bağımsızlık derken onların hazımsızlık yaşadıklarının da farkındayız.

Dedik ki madenler de bizim çevre de. Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden. Madencilik, ekonominin vazgeçilmez unsurlarından biri. Sahip olduğu yüksek katma değer ve istihdam kapasitesiyle sürekli büyümesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi gereken bir sektör. Çünkü madencilikte yatırımcı, millet, devlet, madenciliği besleyen alt sektörler kazanıyor. Hele ki üretim ve ihracat odaklı yeni büyüme modelimizde madencilik ekonomiyi besleyen en kritik sektörlerden biri haline gelecek. Madencilikte hiçbir zaman taviz vermediğimiz iki kırmızı çizgimiz var. İş sağlığı, güvenliği ve çevre" diye konuştu.