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Bahçeşehir Koleji’nden Öğretmenler Günü programı

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü’nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulda görev yapan öğretmenleri için bir program düzenlendi.

Bahçeşehir Koleji’nden Öğretmenler Günü programı
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Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü Kurucu Vekili Yusuf Şahin, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlerimizin desteğine her zaman minnettar olacağız ve bize rehberlik ettikleri için borcumuzu asla ödeyemeyeceğiz. Bu özel günde, öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının daha da yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek etkinliğimizle sizleri asla unutmayacağımızı bir nebze de olsa gösterebiliriz. Yeni bir dünyanın kurulmasında yol gösterici ve ahlaklı bir neslin yetişmesinde öncü olan öğretmenlerimizin değerlerinin bir günle ölçülemeyeceğini belirtip Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü Bahçeşehir ailesi olarak tebrik ediyorum.”

Öğretmenler Günü kapsamında Bahçeşehir Koleji yönetimi tarafından düzenlenen programın ardından öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

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Bahçeşehir Kolejinden Öğretmenler Günü Programı