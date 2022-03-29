Bahçeşehir Koleji’nden öğrencilerine güneydoğu turu

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü öğrencileri, Güneydoğu Kültür ve Tanıtım turu adıyla düzenlenen geziyle tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’yı gezdiler.

Güneydoğu Kültür ve Tanıtım turu adı altında düzenlenen etkinlikle öğrencilere Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’yı gezdiler. Öğrenciler gezi boyunca uğradıkları mekanlarda yörenin kültürü, tarihi ve günlük yaşamına ilişkin bilgiler edindiler.

Bahçeşehir Koleji Elbistan kampüsünden konuyla alakalı yapılan açıklamada, “Bahçeşehir Koleji öğrencilerin katılımıyla Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gezi düzenledi. Bu kapsamda öğrenciler tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış yerleri görme imkanı buldu. Yöresel yemeklerin yanı sıra kutsal mekanlar, farklı inanışlar, doğa güzelliklerine şahit oldular” denildi.