Bahçeşehir Koleji öğrencilerini teknoloji ile buluşturuyor

Bölgede STEM eğitimine öncülük eden Bahçeşehir Koleji, kampüslerindeki STEM+A Center’la düşündüğünü hayata geçirebilen üretken nesiller yetiştiriyor.

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü fen ve teknoloji öğretmeni Ali Kılınç, “Öğrencilerimiz fen ve matematik derslerinde öğrendikleri ile günlük hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm getiriyor. STEM+A Center’la düşündüğünü hayata geçiren öğrencilerimiz fen ve matematik derslerinde gördükleri eğitim sonucunda hava kirliliğini azaltmak ve küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek için ‘Güneş Enerjili Araç’ tasarladılar. Değişen dünyada hazıra alışmış bireyler değil üreten bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Bahçeşehir Kolejimizde, düzenlediğimiz etkinliklerle eğitime yön vermeye devam ediyoruz. Fen ve teknoloji öğretmeni olarak bu sistemde yetişen öğrencilerin kendilerini ispatlamış bireyler olarak toplumda yer alacağına inanıyorum. Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü’müzde STEM+A Center eğitimlerimiz devam ediyor” dedi.