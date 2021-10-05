Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Tarım Kredi Market’in Elbistan Şubesi açılıyor
Tarım Kredi Market’in Elbistan Şubesi...
Kahramanmaraş, çift doz aşıda maviye bir adım daha yaklaştı
Kahramanmaraş, çift doz aşıda maviye...
Elbistan Belediyesi, çözümü vatandaşın ayağına götürecek
Elbistan Belediyesi, çözümü vatandaşın ayağına...
BAL’da gruplar belli oldu
BAL’da gruplar belli oldu
160 milyon liralık RES yatırımına devlet teşviki
160 milyon liralık RES yatırımına...
banner191
banner162

Bahçeşehir Koleji öğrencilerini teknoloji ile buluşturuyor

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü’nde STEM+A Center’la düşündüğünü hayata geçiren öğrenciler, “Güneş Enerjili Araç” tasarladı.

Bahçeşehir Koleji öğrencilerini teknoloji ile buluşturuyor
banner167

Bölgede STEM eğitimine öncülük eden Bahçeşehir Koleji, kampüslerindeki STEM+A Center’la düşündüğünü hayata geçirebilen üretken nesiller yetiştiriyor.

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü fen ve teknoloji öğretmeni Ali Kılınç, “Öğrencilerimiz fen ve matematik derslerinde öğrendikleri ile günlük hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm getiriyor.  STEM+A Center’la düşündüğünü hayata geçiren öğrencilerimiz fen ve matematik derslerinde gördükleri eğitim sonucunda hava kirliliğini azaltmak ve küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek için ‘Güneş Enerjili Araç’ tasarladılar. Değişen dünyada hazıra alışmış bireyler değil üreten bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Bahçeşehir Kolejimizde, düzenlediğimiz etkinliklerle eğitime yön vermeye devam ediyoruz. Fen ve teknoloji öğretmeni olarak bu sistemde yetişen öğrencilerin kendilerini ispatlamış bireyler olarak toplumda yer alacağına inanıyorum. Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü’müzde STEM+A Center eğitimlerimiz devam ediyor” dedi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir Koleji öğrencilerini Teknoloji Ile Buluşturuyor