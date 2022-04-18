Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden kendi elektriğini üreten fener

Kampüslerindeki STEM+A Center ile Bahçeşehir Koleji, düşündüğünü hayata geçirebilen üretken nesiller yetiştirmeye devam ediyor.

Öğrencilerine ezberden uzak bir şekilde araştırma ve sorgulama yaparak aktif öğrenme sağladıklarını belirten Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü matematik zümresi, öğrencilerinin dişli çarklar kullanarak kendi elektriklerini üreten el feneri ile geleceğe ışık tutan bir çalışma sergilediklerini ifade etti.

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü matematik zümresiden yapılan açıklamada “STEM eğitimi ve teknolojinin uygulanması; her öğrenciye yaratıcılığını kullanma, eleştirel ve sayısal düşünme becerisi geliştirmesini kazandırır. STEM’i geleneksel eğitimden ayıran nokta, harmanlanmış öğrenme ortamı ile problem çözme becerisinin gerçek hayattaki uygulamalarına odaklanarak, öğrencilere bilimsel yöntemin günlük hayatta nasıl uygulanabileceğini göstermesidir. Bahçeşehir Koleji’nde STEM+A Center eğitimlerimiz öğrencilerimizin yoğun ilgisi ile devam ediyor” denildi.