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Bahçeşehir Koleji matematiği teknoloji ile öğretiyor

Bahçeşehir Koleji 7.sınıf öğrencileri matematik derslerinde kullanılmak üzere Robotik Kodlama/SCRACTH programı ile birlikte tam sayılarda dört işlem problemleri içeren birbirinden farklı oyunlar tasarladılar.

Bahçeşehir Koleji matematiği teknoloji ile öğretiyor
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Bahçeşehir Koleji öğrencileri STEM-A dersinde Robotik Kodlama/SCRACTH programı ile geleceğin birer oyun yazılımcısı olma yolunda ilerliyorlar.

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü matematik öğretmeni Türkan Yücel, “Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü olarak dijital yerliler olan çocuklarımızı dijital becerilerle donatarak yetiştiriyor, onları geleceğin dünyasına bugünden hazırlıyoruz. Çağın gereksinimlerine uygun bireyler yetiştirmeyi görev edinmiş Bahçeşehir Koleji;  öğrencilerine, yaparak-yaşayarak öğrenme ve hayatın tüm olanakları ile iç içe olmayı öngören bir öğrenme sistemi sunmaktadır. Sorgulamaya yer vermeyen ezbere ve katı eğitim anlayışını değiştirip yerine deneyimsel, katılımcı ve hareket halinde bir eğitim-öğretim modeli hedefliyoruz” dedi.

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Bahçeşehir Koleji Matematiği Teknoloji Ile öğretiyor