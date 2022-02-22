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Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü okula kabul sınavı yoğun ilgi gördü.

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü’nün düzenlediği okula kabul sınavı öğrenci ve veliler tarafından büyük ilgi gördü.

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü okula kabul sınavı yoğun ilgi gördü.
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Geçen yılın LGS Elbistan birincisi Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsünde 19 Şubat Cumartesi günü yapılan okula kabul sınavına katılım yoğun olurken; öğrenciler Bahçeşehir Koleji’nin eğitim imkanlarından faydalanmak için sınavda ter döktüler.

Sınava ilişkin Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Daha öncesinden duyurularını yaptığımız ve yoğun kayıt kabul ettiğimiz okula kabul sınavımızı 19 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ve velilerimizin sınava olan ilgi ve alakası bizleri çok memnun etti. Öğrencilerimiz sınav boyunca en iyi derece için ter döktü. Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsümüz tarafından düzenlenen okula kabul sınavımıza gösterilen ilgi ve alakadan dolayı bölgeden gelen tüm velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. 19 Şubat Cumartesi günü 4,5,6 ve 7’nci sınıf öğrencileri için okula kabul sınavı gerçekleştirdik. 26 Şubat Cumartesi günü de 8,9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek okula kabul sınavına girecek öğrencilere de başarılar diliyoruz.”

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