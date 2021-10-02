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Bahçeşehir Elbistan Kampüsü’nde başarı ödüllendirildi

Bahçeşehir Elbistan Kampüsü idaresi tarafından 2020-2021 YKS Yerleştirme Sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrencisini ödüllendirdi.

Bahçeşehir Elbistan Kampüsü’nde başarı ödüllendirildi
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Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsünde düzenlenen mini bir programla 2020-2021 YKS Yerleştirme Sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrencisini, Bahçeşehir Elbistan Kampüsü idaresi tarafından ödüllendirildi.

Programda 2020-2021 YKS Yerleştirme Sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kazanan Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü Fen Lisesi öğrencisi, göstermiş olduğu başarıdan dolayı Elbistan Kampüsü kurucularından Serhat Şahin tarafından altın ile ödüllendirildi.

Programda konuşan Serhat Şahin, “Rekabetin olduğu yerde başarı ipini göğüslemek gerçekten de takdir edilmesi gereken bir şeydir. Hayatında yaptıklarının her zaman seni ileriye taşımasını umut ediyor, hayallerinin gücünü hayatının her anında hissetmeni diliyorum” dedi.

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Bahçeşehir Elbistan Kampüsünde Başarı ödüllendirildi