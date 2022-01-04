Bahçelievler’de 'Huzur Toplantısı' gerçekleştirildi

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği koordinesinde, emniyetteki diğer birimlerin de katılımı ile gerçekleştirilen buluşmaya vatandaşlar da yoğun katılım sağladı.

Toplantıda, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün kent genelindeki çalışmaları ve genel asayiş konularında vatandaşlara bilgi verildi. Toplantıda ayrıca, mahalledeki huzur ve güven ortamının korunması için atılması gereken adımlar ve yapılması planlanan faaliyetler konuşuldu. Toplantıya katılan katılımcılar ise yaşadıkları sıkıntıları birebir aktarma imkanı buldu.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, toplantılarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, polisin sorumluluk sahasında kalan tüm mahallelerde belirli periyotlarda bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Toplantıda, hangi mahallede yapılıyorsa o bölgeyle ilgili hırsızlık, uyuşturucu kullanımı ve diğer polisiye konularda vatandaşlara ilk ağızdan bilgi aktardıklarını ve halkın polisten beklentilerini dinlediklerini belirten Kayhan, “Elbistan emniyeti olarak, vatandaş odaklı çalışmalarımızın bir örneğini daha sürdürüyoruz. ‘Huzur Toplantısı’ adıyla muhtarlarımızın katılımlarıyla; ilçemizin huzur ve güvenliğini daha üst seviyelere yükseltme noktasında tüm mahallelerimizi kapsayan bir çalışma sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapılmış, ilerleyen süreçte ilimizdeki huzur ortamının bozulmaması, gençlerimizin ve çocuklarımızın güvenli yarınlara ulaşabilmesi için belirlediğimiz yol haritası hakkında toplumumuzun tüm katmanlarını bu sürece dahil edebilmek için görüş alışverişinde bulunuyoruz” dedi.

Toplantı, programa katılanların sorularının titizlikle cevaplandırılması ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sonlandırıldı.