Bahçelievler Kız AİHL’deki ‘ney ilahi dinletisi’ büyük ilgi gördü

Okulun çok amaçlı salonundaki program, şehit olan kadınlar ve vefat eden şehit anneleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı akabinde Kur’an-ı Kerim okunması ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayşegül Göçer, “Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav); “Ashabım! Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyetimi tutun” sözlerinin İslam’ın kadına verdiği önemi yansıttığını söyledi.

Göçer, şöyle devam etti:

“Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal haklarının geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Bu vesileyle 21. Yüzyıl becerilerine sahip, bilimsel düşünen, üretken, yenilikçi ve karşılaştığı problemleri çözme becerisi kazanmış bireylerin yetiştirilmesinde “Erdemli Yol Arkadaşım Projesi” yöntemiyle öğrencilerin başarı düzeylerini yükseltmek ve nitelikli bir bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun çalışmalar planlamak okul stratejimizdir.

Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye genelinde başvuru yapan 1108 okul arasından Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (EDREM) Destek 2021 programına seçildi. “Erdemli Yol Arkadaşım” projesi ile özel yeteneği olan öğrencilerin fark edilmesi için ortam oluşturulacak ve öğrencilerin ilgi, yetenek ve isteklerine göre görev eğitim almaları için rehberlik edilecektir. Bir Kız Okulu olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile farkındalık oluşturmak, değerler eğitimine dikkat çekmek amacı ile düzenlenen program hedefine ulaşmıştır.”

Programın sonunda, Okul Müdürü Ayşegül Göçer tarafından, 76 yaşındaki Vahide Dedeler’e günün anısına plaket verildi. Göçer, “Hayatıyla, nezaketi ve kişiliği ile Sayın Vahide Dedeler örnek bir kadındır” Dedi.

Programda Elbistan Ortaokulu müzik öğretmeni Mehmet Karagözoğlu tarafından sunulan “Ney İlahi Dinletisi” büyük ilgi gördü. Göçer, müzik öğretmeni Mehmet Karagözoğlu'na teşekkür etti.

“İslam’da kadın ve günümüzde kadın, Cennetle müjdelenen, Allah’ın selam gönderdiği örnek eş Hz. Hatice ve örnek evlat Hz. Fatıma’nın tanıtılması“ üzerine öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu etkinliklerin sunumu ile program tamamlandı.