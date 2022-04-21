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B Termik’e bölgeyi aydınlatacak 206 kilometrelik yeni hat

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde üretilen elektrik, 473 milyon lira yatırım bütçesi bulunan ilettim hattı projesi ile bölgeyi aydınlatacak.

B Termik’e bölgeyi aydınlatacak 206 kilometrelik yeni hat
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Türkiye’nin en büyük termik santrali olan Afşin-Elbistan B Termik’e, 206 kilometre uzunluğunda yeni bir elektrik iletim hattı daha eklenecek. Yeni iletim hattı, 3 ille birlikte bölgenin kesintisiz elektrik ihtiyacını karşılayarak B Santrali’nin ülke için en önemli enerji merkezi olduğunu bir kez daha tescillemiş olacak.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, 400 kV Karakaya - Elbistan-B (Çobanbeyli) Elektrik Enerjisi İletim Hattı (EEİH) projesini başlattı. Yatırım bedeli 473 milyon 688 bin lira olan proje, Diyarbakır’ın Çüngüş; Malatya’nın Pütürge, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ ve Darende ile Elbistan ve Afşin ilçelerini kapsıyor.

Karakaya - Elbistan-B (Çobanbeyli) EİH, 400 kV geriliminde olacak. Yüz binlerce insana, elektrik ulaştıracak hattın uzunluğu 206,4 kilometre ulaşıyor. Karakaya – Elbistan-B (Çobanbeyli) elektrik iletim hattının 1,99 km’lik kısmı Diyarbakır, 64,66 km’lik kısmı Malatya ve 139,75 km’lik kısmı ise Elbistan ve Afşin sınırları içinden geçiyor.  Yaklaşık yarım milyar liralık elektrik enerjisi iletim hattı ile Diyarbakır, Malatya ve Kahramanmaraş illeri başta olmak üzere bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması; kesintisiz, kaliteli ve güvenilir enerji verilmesini sağlamak amaçlanıyor.

206,4 kilometre uzunluğundaki elektrik enerjisi iletim hattının her kilometresinin maliyeti ise 2 milyon 295 bin lira olacak. Arazi yapısı dikkate alındığında ortalama 300 m de bir direk dikileceği öngörüsüyle projede tahmini 688 adet direk dikilecek. Projeden Afşin’e bağlı 6 ve Elbistan’a bağlı da 12 kırsal mahalle etkilenecek.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler sırasında ihtiyaç duyulacak personel vasıflarına uygun olarak yöre halkından seçilecek.

TEİAŞ, bu dev proje ile ilgili olarak ÇED sürecini başlatırken; kamulaştırma ile ilgili de geçtiğimiz aylarda kapsamlı ilanları yayımlamıştı.

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B Termike Bölgeyi Aydınlatacak 206 Kilometrelik Yeni Hat