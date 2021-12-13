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Aydın’dan Adana’ya götürmesi gereken jantları satmak isterken yakalandı

Aydın’dan yüklediği yaklaşık 650 bin lira değerindeki jantları, Adana’daki alıcısına teslim etmeden Elbistan’a getirerek satmaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Aydın’dan Adana’ya götürmesi gereken jantları satmak isterken yakalandı
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Aydın’daki bir fabrikadan yüklediği yaklaşık 650 bin lira değerindeki jantları, Adana’daki alıcısına teslim etmeden Elbistan’a getirerek satmaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgi ve iddialara göre; yaklaşık 1 hafta önce Aydın’a bağlı Umurlu Mahallesi’nde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir fabrikadan kamyona yüklenen jantlar, Adana’daki alıcısına teslim edilmek üzere yola çıktı. Kamyonun, aradan 7 gün geçmesine rağmen Adana’ya ulaşmaması üzerine harekete geçen firma yetkilileri, dolandırıldıkları gerekçesi ile polise başvurdu. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda jantları teslim etmeyen M.K. adlı şahsın Elbistan’da olduğu belirlendi. Aydın polisi ile irtibata geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, jantların saklandığı depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, Adana’ya teslim edilmesi gereken yaklaşık 650 bin lira değerindeki jantlar ele geçirildi.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.K. adlı şüphelinin, teslim etmediği jantlara müşteri aradığı belirtildi. Dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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