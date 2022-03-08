Aycan: “Üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi satıcı olarak değerlendirilmeli”

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında çocuk yaşlarda uyuşturucu madde kullanımının artmasını gündeme getirdi.

Son yıllarda çocuk yaşlardan itibaren artan madde kullanımının gelecek açısından kaygı verici olduğunu belirten Aycan, uyuşturucu ile mücadelenin tüm aileler, tüm birimler ve tüm kurumları kapsayarak topyekun olması gerektiğini söyledi.

Aycan, şöyle devam etti:

“Ülkemize maalesef sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı giderek artmaktadır. Bundan dolayı çok üzülüyoruz. Daha üzücü taraf ise bu bağımlılıkların çocuk yaşlara inmesidir. Çocuk yaşlarda sigara ve özellikle uyuşturucu madde kullanımının artması sebebiyle büyük kaygı içerisindeyiz. Bu durum ülkemiz adına, geleceğimiz adına oldukça sıkıntılı bir durum. Maalesef çocuk yaşlarda diyeceğimiz gençlerimiz uyuşturucu madde kullanımına başlıyor. Elbette bu durumun önüne geçmek için herkes bir şeyler yapıyor. Ancak daha etkili, daha güçlü ve daha organize mücadele etmemiz gerekiyor. Hem eğitim çalışmalarını artırmak, hem de sokakta madde satışını kontrol altına almak gerekiyor. Maalesef ülkemizde sınır komşularımız nedeniyle, PKK terör örgütü nedeniyle ve diğer terör örgütleri sebebiyle uyuşturucu maddeye kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Bu gelecek açısından ciddi bir kaygı veren bir durum.

Ne yapmak gerekir? Elbette polisiye tedbirlerle uyuşturucu madde kullanımının önüne geçecek tedbirler yapılabilir. Bunlar daha da artarak yapılmalıdır. Sokakta bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu zaman “içiciyim” diyor ve serbest bırakılıyor. Bu durumu çok doğru bulmuyoruz. Üzerinde uyuşturucu madde bulunmuş her kişi dozuna bakılmaksızın satıcı olarak değerlendirilmelidir ve bu şekilde işlem yapılmalıdır. Doz sınırının kalkmasını istiyoruz. Ancak bu şekilde sokaklarda uyuşturucu madde kullanımının önüne geçeriz diye düşünüyorum. Tabi ki çok daha büyük baronlar, patronlar ve uyuşturucu ticareti yapanlar var. Bu çocukları önce alıştırıp, sonra kullanıyorlar. Bunun önüne geçmek gerekiyor.”

Ailelerin de çocuklarını çok iyi takip etmesi gerektiğine vurgu yapan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, “Konuştuğu kişileri, gittiği yerleri bilmeleri gerekiyor. Bunun dışında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmetler Birimi’nin risk grubundaki ailelere çok hızlı bir şekilde ulaşması gerekiyor. Parçalanmış ailelerin çocukları, anne veya babası olmayan çocuklar, yoksul mahallelerdeki çocuklar bu illete daha kolay düşüyor. Bu çocukların takip edilmesi ve sahip çıkılmasıyla uyuşturucu madde kullanımının önüne geçecektir. İşsizlik bu konuda önemli bir sorun. Madde kullanan çocukların birçoğu sosyal ortamları sıkıntılı, okullarını pek önemsemeyen belirli bir mesleği olmayan çocuklar. Bu çocuklara mutlaka ulaşmak gerekiyor. Bu nedenle topyekun bütün ailelerin, bütün birimlerin ve bütün kurumların mücadele etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.