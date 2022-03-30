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Aycan: “Sulama projeleri bitirilmeli”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Elbistan ve Afşin’deki tarımsal sulama projelerinin bitirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Aycan: “Sulama projeleri bitirilmeli”
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulunda konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Elbistan ve Afşin’in sulama sorunlarına değindi.

Baraj inşaatlarının bir an önce tamamlanması gerektiğinin altını çizen Aycan, şunları söyledi:

“Tarımsal üretimi artırmalıyız. Tarımsal üretimi artırmak iyi tohum kullanmak, gübre kullanmak ve sulama yapmakla doğru orantılıdır. Tohum ve gübre konusunda çiftçimizi desteklemeyiz. Sulama, tarımsal verimi en yüzde 25 artırmaktadır. Tarlalarımızı sulamalıyız, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız, kapalı sistem sulama ağımızı artırmalıyız, çiftçilerimize ucuz su verebilmeliyiz; bu konuda sulama birlikleri desteklenmelidir. Sulama amaçlı kullanılan elektrik ücretlerine de destekleme yapılmasında fayda vardır. Şehrim Kahramanmaraş'ın özellikle kuzey ilçeleri Göksun, Afşin, Elbistan sulama imkânlarından yeterince yararlanamamaktadır. İnşaatı devam barajların bitmesi ve sulama kanallarının tamamlanmasıyla tarımsal verim artıracaktır.”

Aycan, ayrıca ziraat mühendislerinin daha çok istihdam edilmesinin bilimsel tarım ve tarımsal verim açısından faydalı olacağını da sözlerine ekledi.

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Aycan: Sulama Projeleri Bitirilmeli