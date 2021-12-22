Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Mutlucan’dan ‘şeker satışı’ açıklaması
Mutlucan’dan ‘şeker satışı’ açıklaması
HEM’den İstiklal Marşı’nın 100.yılında 100 eser sergisi
HEM’den İstiklal Marşı’nın 100.yılında 100...
Aycan; “Metil alkolün satışı yasaklansın”
Aycan; “Metil alkolün satışı yasaklansın”
Ünal: “Milletimiz müsterih olsun”
Ünal: “Milletimiz müsterih olsun”
Öztunç: “Dolar düştü de bunun vatandaşa yansıması nerede?”
Öztunç: “Dolar düştü de bunun...
banner191
banner162

Aycan; “Metil alkolün satışı yasaklansın”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, il genelinde 4 can alan sahte içki yapımında kullanılan metil alkolün, sanayi dışında satışının yasaklanması gerektiğini söyledi.

Aycan; “Metil alkolün satışı yasaklansın”
banner167

Metil alkolden yapılan sahte içki, Elbistan’da 1 ve il merkezinde de 3 kişinin hayatına mal oldu. Diğer birçok ildeki ölümler üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda bu konuyu gündeme getiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, “Alkollü içki yapan ve satan yerler daha çok denetlenmelidir, kesinlikle metil alkollü içecek yapılması önlenmelidir” dedi. G

Kullanım alan sanayi sektörleri olması gerekirken etil alkole göre daha ucuz olması nedeniyle sahte içkiye dönüştürülen metil alkolün, görme kayıplarına ve ani ölümlere sebep olduğunu hatırlatan Aycan, “Alkol nasıl yapılırsa yapılsın insan sağlığına zararlıdır. Serbest satılması sağlıklı olduğu anlamına gelmemektedir. Her alkol sağlığa zarar verir, ölüme sebep olan sağlık sorunları oluşturur. Ölümlerin ucuz alkol denilen metil alkolden yapılan içeceklerle olduğu belirtilmektedir. Metil alkol insan için toksiktir; görme kayıplarına ve ani ölümlere sebep olabilmektedir. Metil alkol aslında sanayide kullanılmaktadır; boya ve buz çözücüdür, antifrizlerde kullanılmaktadır. Sanayide kullanılması gerekirken daha ucuz olması nedeniyle alkollü içecek yapımında kullanılması çok tehlikelidir. Bu durumu önlemek için metil alkolün sanayi dışında satışları yasaklanmalıdır. Ayrıca alkollü içki yapan ve satan yerler daha çok denetlenmelidir, kesinlikle metil alkollü içecek yapılması önlenmelidir” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Aycan Metil Alkolün Satışı Yasaklansın