Aycan; “Metil alkolün satışı yasaklansın”

Metil alkolden yapılan sahte içki, Elbistan’da 1 ve il merkezinde de 3 kişinin hayatına mal oldu. Diğer birçok ildeki ölümler üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda bu konuyu gündeme getiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, “Alkollü içki yapan ve satan yerler daha çok denetlenmelidir, kesinlikle metil alkollü içecek yapılması önlenmelidir” dedi. G

Kullanım alan sanayi sektörleri olması gerekirken etil alkole göre daha ucuz olması nedeniyle sahte içkiye dönüştürülen metil alkolün, görme kayıplarına ve ani ölümlere sebep olduğunu hatırlatan Aycan, “Alkol nasıl yapılırsa yapılsın insan sağlığına zararlıdır. Serbest satılması sağlıklı olduğu anlamına gelmemektedir. Her alkol sağlığa zarar verir, ölüme sebep olan sağlık sorunları oluşturur. Ölümlerin ucuz alkol denilen metil alkolden yapılan içeceklerle olduğu belirtilmektedir. Metil alkol insan için toksiktir; görme kayıplarına ve ani ölümlere sebep olabilmektedir. Metil alkol aslında sanayide kullanılmaktadır; boya ve buz çözücüdür, antifrizlerde kullanılmaktadır. Sanayide kullanılması gerekirken daha ucuz olması nedeniyle alkollü içecek yapımında kullanılması çok tehlikelidir. Bu durumu önlemek için metil alkolün sanayi dışında satışları yasaklanmalıdır. Ayrıca alkollü içki yapan ve satan yerler daha çok denetlenmelidir, kesinlikle metil alkollü içecek yapılması önlenmelidir” ifadelerini kullandı.