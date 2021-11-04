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Aycan, lösemili çocuklar için destek çağrısı yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, lösemili çocuklara destek olunması gerektiğini belirterek, "Onlara kan hücreleri vermek, özellikle de kemik iliği nakli için verici olmak önemli" dedi.

Aycan, lösemili çocuklar için destek çağrısı yaptı
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Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, 2-8 Kasım'ın Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu anımsatarak, lösemi konusunda duyarlılık oluşturulması gerektiğini söyledi.

Her yaştan insanda görülebilen löseminin, çocukluk döneminde en sık karşılaşılan kanser çeşidi olduğuna işaret eden Aycan, Türkiye'de her yıl 1500 çocukta lösemi vakası görüldüğünün bilgisini verdi.

Özellikle 2-5 yaşları arasında görülen hastalığın genetik bir sorun olduğunu dile getiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu, erken tanıda başarı şansının arttığını vurguladı.

Aycan, "Yüzde 85 tedavi edilebilen bir hastalık, onun için mutlaka duyarlı olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Aycan, lösemi hastalarında, geçmeyen enfeksiyonlar, sıklıkla ateş çıkması, herhangi bir kesikten sonra kanamanın durmaması, karaciğer ve dalakta büyüme, çok çabuk yorulma gibi belirtilerin görüldüğünü, bunların görülmesi durumunda hemen doktora gidilmesi ve kan tahlili verilmesi gerektiğini bildirdi.

Herkesi kemik iliği ve organ bağışında bulunmaya çağıran Aycan, "Lösemili çocuklara destek olmamız gerekiyor. Onlara kan hücreleri vermek, özellikle de kemik iliği nakli için verici olmak önemli” şeklinde konuştu.

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