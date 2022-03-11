Aybar Kar Fırtınası, yeni haftada da devam edecek

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen ve son 35 yılın kuvvetlisi olarak nitelendirilen Aybar Kar Fırtınası’nın etkisi altına girdi. Birçok kent beyaza bürünürken ulaşımda da ciddi aksamalar yaşandı.

Aybar’ın etkisi altına aldığı yerlerden biri de Elbistan oldu. 10 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde lapa lapa yağmaya başlayan kar nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullar tatil edildi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaşırken hava sıcaklıkları da ciddi şekilde düşüş gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Aybar Kar Fırtınası, hafta sonu ve yeni haftada da Elbistan’da etkili olmaya devam edecek. 16 Mart Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen karlı hava nedeniyle gece sıcaklıkları da eksi 9 dereceye kadar düşecek. Gündüz sıcaklıkları da 0 ila 3 derece arasında değişecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.