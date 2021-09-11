Avukatlar birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu

Baro Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz’ın organize ettiği program, Kışla Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Programa, ilçede faaliyet gösteren avukatlar ile aileleri katıldı.

Avukatları, mesleklerinin verdiği stresten bir nebze olsun uzaklaştırmak ve aralarındaki bağları güçlendirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, davetine icabet eden meslektaşlarına teşekkür etti.

Yeni adli yılın geçtiğimiz günlerde başladığını ve meslektaşlarını yoğun bir dönemin beklediğini hatırlatan Yılmaz, “Meslektaşlarımızla bir araya gelerek, hem sorunlarımızı konuşmak hem de aramızdaki bağları kuvvetlendirmek istedik. Yeni adli yıl başladı. Tüm meslektaşlarım oldukça yoğun bir döneme girdi. Biz de hem mesleğin stresinden onları uzaklaştırmak hem de moral ve motivasyonlarını yükseltmek adına böyle bir organizasyon düzenledik. Hepimiz bir aileyiz ve aramızdaki bağları sıkı tutmamız gerekiyor. Bu düşünceden yola çıkarak hep birlikte farklı bir gün geçirmek istedik. Davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsine de çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Birlik ve beraberlik yemeğine katılan avukatlar da organizasyondan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz’a teşekkür ettiler.