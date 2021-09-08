Avukat Zeynep Kılıç, hukuk bürosunu törenle açtı

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Zeynep Kılıç Hukuk Bürosu’nun açılışına Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, Tes-İş Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı ile davetliler katıldı. Hukuk bürosunun açılış kurdelesi, Elbistan Müftülüğü görevlisi Ahmet Çelik’in duasının ardından kesildi.

Kurdele kesimi sonrasında değerlendirme yapan avukat Zeynep Kılıç, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Mesleğinde her zaman adaleti ve doğruyu takip edeceğini vurgulayan Avukat Kılıç, “Müvekkillerimizin hukuki sorunlarını sonuç odaklı yaklaşımla çözmek için görevimi en iyi şekilde yapacağım. Yasalara ve mesleki etik değerlere saygılı davranarak, güven ortamı içerisinde temsil ettiğimiz kişi ve kurumların haklarını korumaya çalışacağım” dedi.

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Cihat Yılmaz ise, avukatlık mesleğinin adalet kavramındaki önemine vurgu yaparak meslektaşı Zeynep Kılıç’a başarı dileğinde bulundu.

Davetliler de, genç avukata başarılar diledi.