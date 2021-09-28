Avukat Muhammed Erman Gül Hukuk Bürosu açıldı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Muhammed Erman Gül, daha önce Kayseri ve Samsun illerinde avukatlık yaptı. Avukat Gül, mesleğini memleketinde yapmak için hukuk bürosunu açtığını belirterek, açılış nedeniyle kendisini ziyaret eden ve hayırlı olsun dileklerinde bulunan herkese de teşekkürlerini sundu.

Adaletin her zaman ve herkes için gerekli olduğunun altını çizen Avukat Muhammed Erman Gül, “Yargının 3 sacayağı vardır. Bunlar; iddia makamı, savunma makamı ve karar makamıdır. Savunma makamını temsil eden biz avukatlar olmazsa adalet tam ve doğru bir şekilde tecelli etmez. Dolayısıyla her zaman hukukun üstünlüğünü gözeterek ve mesleğimin etiği ile kurallarına bağlı kalarak avukatlığı ifa etmeyi ve adaletin tam, doğru ve zamanında tecelli etmesine vesile olmayı gönülden istiyorum” dedi.