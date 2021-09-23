Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Elbistan’da ilk kez düzenlendi

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından spor kültürünün tabana yayılması adına düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, “Aktif ol” (“Be active”) sloganı ile farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyleri bir araya getirdi.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mevlüt Türkan “Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında, sporun yaygınlaşmasını ve her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttırmayı amaçlayan ve Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak yapılan etkinlikler ile kutlanan, Avrupa Spor Haftasını, pandemi nedeniyle tedbiri elden bırakmadan sağlıklı ve hareketli kalarak sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinliklerle Elbistan’ımızda hep birlikte kutlamaya gayret ediyoruz” dedi.

Düzenli bedensel aktivitelerin insan sağlığı üzerinde çok olumlu etkiler yarattığını söyleyen Türkan, “Gençlerimizi sporla tanıştırmak ve en azından bir spor dalına yönlendirmek en önemli hedeflerimizden birisidir. Elbistan olarak bizde bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyor ve göstermeye de devam edeceğiz diyerek ülkemizin sağlıklı nesillerini yetiştirmek amacıyla çalışan, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Uzak Doğu sporları, jimnastik ve diğer birçok spor dalında özellikle çocukların katıldığı müsabakalar düzenlendi.