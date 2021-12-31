Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistanlılar 2022’den ne bekliyor?
Elbistanlılar 2022’den ne bekliyor?
Vali Coşkun’dan yeni yıl mesajı
Vali Coşkun’dan yeni yıl mesajı
Basın İlan Kurumu Yayınları’ndan, Hatay Devleti Resmi Gazetesi kitabı çıktı
Basın İlan Kurumu Yayınları’ndan, Hatay...
Duran: En zorlu günlerde Türk basınının yanındaydık
Duran: En zorlu günlerde Türk...
4 uzman hekim ataması yapıldı darısı diğer kuraya!
4 uzman hekim ataması yapıldı...
banner191
banner162

Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü Büyükşehir’in

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 3 yıldır çeşitli etkinlikler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 617 belediyenin değerlendirildiği yarışma kapsamında Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü’ne layık görüldü.

Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü Büyükşehir’in
banner167

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, örnek çalışmalarıyla bir ödüle daha layık görüldü. Avrupa Komisyonu koordinesinde her yıl 16 – 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki “Ulusal Ödülü” Kahramanmaraş’ın oldu. 2019’dan bu yana çeşitli etkinliklerle karbon emisyonunun azaltılması ve hareketliliğin teşvik edilmesi noktasında birçok etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne verilen ödülde, 617 belediyenin faaliyetleri bağımsız jüriler tarafından değerlendirildi. Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet ve Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek gibi önemli isimler de Kahramanmaraş’ta düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılmış, kentte yapılan çalışmaların sürdürülebilir bir çevre oluşması yönünde önemli adımlar olduğu mesajlarını kaydetmişti.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü Büyükşehirin