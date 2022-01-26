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Avcılardan karla mücadele ekiplerine tatlı ve çay ikramı

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hasan Başaran, kulüp üyeleri ile birlikte, bölgemizi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yoğun mesai harcayan Elbistan Belediyesi ekiplerine tatlı ve çay ikramında bulundu.

Avcılardan karla mücadele ekiplerine tatlı ve çay ikramı
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Elbistan Belediyesi ekipleri, kenti etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teyakkuza geçen karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için gün boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hasan Başaran, kulüp üyeleri ile birlikte kar temizli yapan ekiplerin hem içini ısıttı hem de ağzını tatlandırdı.

Karla mücadele eden personele tatlı ve çay ikramında bulunan Başaran, yoğun bir tempoyla çalışan görevlilere kolaylıklar diledi.

Elbistan’da günlerdir süren kar yağışı ile birlikte ulaşımın sağlıklı bir şekilde işleyişinin sağlanması amacıyla belediye ekiplerinin özveri ile çalıştığını vurgulayan Başaran, “İlçemizin dört bir tarafında vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için bütün imkânlar seferber edilmiş durumda. 10 gündür gecesini gündüzüne katarak kar ile mücadele eden emekçi kardeşlerimizi ziyaret ederek ikramlarda bulunmak istedik. Tüm emekçi kardeşlerimizden Allah razı olsun. 10 gündür soğuk, uykusuzluk ve yorgunluk demeden Elbistan'a hizmet ediyor durmuyorlar. Kentin dört bir yanında vatandaşlarımızın yoğun kullandığı bölgelerde büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz'e Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve personeli ile Zabıta Müdürümüz Sayın Oktay Ölker ve zabıta personeline teşekkür ediyoruz. Allah yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.

Kar temizliği yapan personeller de Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Kulübü’ne nezaketinden dolayı teşekkür ettiler.

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Avcılardan Karla Mücadele Ekiplerine Tatlı Ve çay Ikramı