Ava kapalı bölgede tuzakla keklik avı yaparken yakalandı

Şardağı Devlet Avlağı’nın tamamı, 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) kararı doğrultusunda ava kapatılmıştı. Bölgede av yasağı olmasına rağmen; yasadışı olarak avlanan şahıslar da hem Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin denetimlerinden hem de farklı noktalara kurulan fotokapanlardan kaçamıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, Şardağı’nın Belan geçidi civarındaki av koruma ve kontrol faaliyetlerinde bir şahsın; tuzakla yasadışı olarak keklik avladığını belirledi. Şahsın, kaçak avda kullandığı çok sayıda tuzağa el konuldu. Şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan yaklaşık 3 bin 500 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

DKMP Elbistan Şefliği’nin bu yöndeki çalışma ve denetimlerinin aralıksız olarak süreceği bildirildi.