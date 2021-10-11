Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’da 164 bin doz aşıya ulaşıldı
Elbistan’da 164 bin doz aşıya...
Kaymakam Demir’den Kıvrak’a başarı belgesi
Kaymakam Demir’den Kıvrak’a başarı belgesi
Öztunç, “Kahramanmaraş gün görmüyor” 
Öztunç, “Kahramanmaraş gün görmüyor” 
Hava kalitesi 4 günde ‘hassas’ seviyeye ulaştı
Hava kalitesi 4 günde ‘hassas’...
Öztunç; “Paris İklim Anlaşması tamam da, filtresiz santraller ne olacak?”
Öztunç; “Paris İklim Anlaşması tamam...
banner191
banner162

Ava kapalı bölgede tuzakla keklik avı yaparken yakalandı

Elbistan’da, ava kapalı olan Şardağı Devlet Avlağı’nda tuzakla yasadışı olarak keklik avlayan bir şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerince yakalandı.

Ava kapalı bölgede tuzakla keklik avı yaparken yakalandı
banner167

Şardağı Devlet Avlağı’nın tamamı, 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) kararı doğrultusunda ava kapatılmıştı. Bölgede av yasağı olmasına rağmen; yasadışı olarak avlanan şahıslar da hem Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin denetimlerinden hem de farklı noktalara kurulan fotokapanlardan kaçamıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, Şardağı’nın Belan geçidi civarındaki av koruma ve kontrol faaliyetlerinde bir şahsın; tuzakla yasadışı olarak keklik avladığını belirledi. Şahsın, kaçak avda kullandığı çok sayıda tuzağa el konuldu. Şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan yaklaşık 3 bin 500 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

DKMP Elbistan Şefliği’nin bu yöndeki çalışma ve denetimlerinin aralıksız olarak süreceği bildirildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Ava Kapalı Bölgede Tuzakla Keklik Avı Yaparken Yakalandı