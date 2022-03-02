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Av sezonu 6 Mart’ta kapanıyor

Elbistan’da, av sezonunun 2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca 6 Mart 2022 tarihi itibariyle kapanacağı bildirildi.

Av sezonu 6 Mart’ta kapanıyor
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerini de kapsayan av yasağının 6 Mart itibariyle başlayacağını duyurdu.

Şefliğin yayımladığı duyuruda, “Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekmektedir. Bu hususlara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır” denildi.

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Av Sezonu 6 Martta Kapanıyor