Atilla’dan akciğer kanseri bilgilendirmesi

Atilla, “Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusunda bulunan hücrelerin kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde kitle oluşturmasıdır. Oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür. İleriki aşamalarda ise dolaşım yoluyla uzak organlara yayılarak hasara yol açabilir. Bu yayılıma metastaz adı verilmektedir” dedi.

Doç. Dr. Nurhan Atilla, “Dünyada kanser kaynaklı ölümlerin en yaygın nedeni olan akciğer kanserleri ülkemizde erkeklerde en sık görülen, kadınlarda ise 4. sıklıkta görülen kanser türüdür. 2020 yılında Dünyada 2.2 milyon yeni vakanın ortaya çıktığı ve akciğer kanserine bağlı 1.8 milyon ölümün gerçekleştiği tahmin edilmektedir” ifadesini kullandı.

Akciğer kanserinin başlıca nedeninin sigaraya bağlı olduğunu belirten Doç. Dr. Nurhan Atilla, “Sigara kullanımı akciğer kanserinin en sık nedenidir. Bunlara ek olarak: arsenik, berilyum, kadmiyum, uranyum, vinil klorid, nikel kromat, kömür ürünleri, petrol ürünleri gibi kansere yol açan kimyasallara maruziyet ve hava kirliliği de akciğer kanseri gelişme riskini artıran diğer nedenlerdir. Sigara dumanına pasif olarak maruz kalınması da akciğer kanseri riskini arttırmaktadır. Kendileri sigara içmedikleri halde ev veya işyerlerinde pasif olarak dumana maruz kalan kişilerde akciğer kanseri gelişme riski yüzde 20-30 oranında artmaktadır. Sigaranın bırakılması durumunda akciğer kanseri olasılığı zamanla azalmakta, sigara bırakıldıktan 10-20 yıl sonra hiç içmemişlerin düzeyine yaklaşmaktadır. En önemli risk faktörü tütün kullanımı olmakla birlikte, akciğer kanserinin hiç sigara kullanmamış kişilerde de görülebileceği unutulmamalıdır” sözleriyle akciğer kanseri risk faktörleri hakkında bilgi verdi.

Tedavi hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Nurhan Atilla, sözlerine şu şekilde son verdi: “Tedavi kararında; hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunlarının varlığı gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir yaklaşım gerektiren bu tedaviler; cerrahi, hedefe yönelik tedaviler, radyoterapi ve kemoterapiyi içermektedir” diye konuştu.