Atık su arıtma tesisine 250 bin Sm³ CNG alımı yapılacak

Elbistan’da 18 milyon Euro yatırım maliyeti bulunan ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin 2020 yılında başlayan inşaat çalışmaları, proje takvimine uygun olarak sürüyor. 22 bin 567 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik atık su artıma tesisi kapsamında kent içerisinde 33 km kolektör hattı ve kanalizasyon şebeke hattı yapıldı. 92 bin m² alanda yapımı devam eden ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde ön arıtma, biyolojik arıtma, anaerobik çamur çürütme, çamur yoğunlaştırıcı, susuzlaştırıcı, kurutma, koku giderme ve enerji üretim üniteleri başta olmak üzere toplam 53 ünite yer alacak. Tesisten elde edilecek biyogaz, enerji ünitesi aracılığıyla tesisin enerji ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayacak.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, tesisle ilgili olarak önemli bir ihalenin takvimini açıkladı.

250 bin Sm³ CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) alımını öngören ihale, EKAP’ta yayımlandı. 250 bin Sm³’lük CNG, bu yılsonuna kadar Karaelbistan Mahallesi’ndeki inşaat alanına teslim edilecek. Söz konusu ihale ise 9 Şubat’ta gerçekleştirilecek.