Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Doktor beklerken hemşire ve ebe atandı
Doktor beklerken hemşire ve ebe...
Omicron, vaka yoğunluğunu yüz binde 92’ye çıkardı
Omicron, vaka yoğunluğunu yüz binde...
Öztunç’tan Malatya yoluna 11 bin lira ödenek ayrılmasına tepki
Öztunç’tan Malatya yoluna 11 bin...
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri...
Kar ve şiddetli tipi yollarda geçit vermiyor
Kar ve şiddetli tipi yollarda...
banner191
banner162

Atık su arıtma tesisi ihalesine teklif veren olmadı

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın Nurhak ilçesinde projelendirdiği atık su arıtma tesisinin ihalesi, teklif veren firma olmadığı için iptal edildi.

Atık su arıtma tesisi ihalesine teklif veren olmadı
banner167

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanan ihale ilanına göre, Nurhak’ta her gün 845 m³ metreküp atık suyu modern tesisinde çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra temizleyecek bir tesis yapılacağı belirtilmişti.

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nca yapılacak tesisle birlikte ilçedeki kanalizasyon atıkları derelere akıtılmasının önüne geçilecekti. 15 Aralık 2021’de Ankara’da yapılacağı belirtilen ihale gerçekleşseydi tesisin tamamlanması için de yüklenici firmaya 450 gün süre tanınacaktı.

Ancak, ihaleye teklif veren firma olmadı. İhale de bu sebepten dolayı iptal edildi. İhalenin yeniden yapılıp yapılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Atık Su Arıtma Tesisi Ihalesine Teklif Veren Olmadı