Atık su arıtma tesisi ihalesine teklif veren olmadı

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanan ihale ilanına göre, Nurhak’ta her gün 845 m³ metreküp atık suyu modern tesisinde çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra temizleyecek bir tesis yapılacağı belirtilmişti.

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nca yapılacak tesisle birlikte ilçedeki kanalizasyon atıkları derelere akıtılmasının önüne geçilecekti. 15 Aralık 2021’de Ankara’da yapılacağı belirtilen ihale gerçekleşseydi tesisin tamamlanması için de yüklenici firmaya 450 gün süre tanınacaktı.

Ancak, ihaleye teklif veren firma olmadı. İhale de bu sebepten dolayı iptal edildi. İhalenin yeniden yapılıp yapılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.