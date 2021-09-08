Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider tablosunu paylaştı
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider...
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
banner191
banner162

Ateş: “Bu kış vaka sayıları daha düşük seviyede kalacak”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Ateş, “Aşılama oranlarına baktığımızda vaka sayılarının geçen kışa göre daha düşük bir seviyede kalacağını düşünüyorum” dedi.

Ateş: “Bu kış vaka sayıları daha düşük seviyede kalacak”
banner167

Aşılamanın yanı sıra getirilen PCR testi zorunluluğu hakkında KSÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Ateş, toplumsal bağışıklık için aşılamada hedefe yaklaştıklarını söyledi.

Ateş, “Kahramanmaraş’ın aşı risk kategorisinde maviye dönmesi hepimizi sevindirdi. Biliyorsunuz Türkiye’de çok büyük bir aşılama kampanyası oluşturuldu. Bu bağlamda katılımda oldukça yüksek. İnsanlar kendi sağlığını, sevdiklerinin sağlığını korumak için aşılama kampanyasına katıldılar. Kahramanmaraş’ta aşılama oranlarında istenilen hedef yakalandı sonunda bizde Mavi iller arasında yer aldık Artık beklediğimiz toplumsal bağışıklık düzeyine ulaştık. Bu hem Kahramanmaraşlılar için hem de sağlık çalışanları için sevindirici bir durum” ifadelerini kullandı.

3.doz aşının da yaptırılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Ateş, “Bu kış vaka tablosunun biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Muhakkak varyantlara bağlı olarak değişecektir ama aşı oranlarının yüksek olması bizim belirli bir seviyeyi yakalamamız, toplum içerisinde virüsün dolaşma hızını ve hastalık atak hızını azaltacaktır. Aşılarda da zamanla antikor seviyesi azalabileceğinden iki doz aşı olanların mutlaka 3’üncü doz aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek vaka sayıları geçen kışa göre az olacaktır. Kaldı ki şu an itibari ile aşılarını tam yaptırmış bireylerde hastalığın daha hafif seyrettiğini hastana yatış ve oranlarının ve ölüm oranlarının çok düşük olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Ateş: Bu Kış Vaka Sayıları Daha Düşük Seviyede Kalacak