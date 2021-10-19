ATASAY Altın ve Pırlanta Çadırı kapılarını açıyor

Kuyumcular Çarşısı’nda 20-31 Ekim tarihleri arasında bu yıl 5. kez düzenleyecek olan ATASAY Altın ve Pırlanta Çadırı etkinliğinde yüzlerce ürün adeta bir şölen havasında vatandaşların beğenisine sunulacak.

Elbistan ATASAY Kuyumculuk İşletme Sorumlusu Mehmet Kıvanç, Kuyumcular Çarşısında 20 Ekim Çarşamba günü açacakları ATASAY Altın ve Pırlanta Çadırı ile yüzlerce ürünü büyük indirimlerle müşterilerine sunacaklarını söyledi.

Elbistan ATASAY Kuyumculuk İşletme Sorumlusu Mehmet Kıvanç, Elbistan’da geleneksel olarak beşinci kez gerçekleşecek olan organize hakkında altın ve mücevher meraklılarına inanılmaz müjdeler verdi. Elbistan Kuyumcular Çarşısı ATASAY önünde kurulacak olan Altın& Pırlanta Çadırı ile inanılmaz ürünleri şok fiyatlardan satışa sunacaklarını ifade eden Mehmet Kıvanç, şölen şeklinde geçeceğine inandığı program hakkında şu bilgilendirmelerde bulundu:

“ATASAY Altın ve Pırlanta Çadırı etkinliğini her yıl Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ve illerinde hayata geçiriliyor. Elbistan ATASAY olarak girişim ve çabalarımız sonucu bu güzel organizeyi 5. kez müşterilerimizden gelen yoğun talepler üzerine bu yılda Elbistan’a taşıyoruz. Elbistan’da Altın & Pırlanta Çadırı Günlerini başlatıyoruz.

20 Ekim 2021 Çarşamba VIP gününden itibaren yüzlerce ürünümüzü satışa sunacağız. Perşembe gününden itibaren tüm halkımıza hizmet vereceğiz. 31 Ekim 2021 Pazar günü dâhil bu organizasyonu Elbistan halkına bir kez daha sunacağız.

Elbistan ATASAY Altın & Pırlanta tarafından sunulan bu organizeye tüm Elbistanlılar, bölge halkını müşterilerimizi davet ediyorum. Elbistan, ATASAY Altın ile tam 10 gün Altın Bayramı yaşayacak. Maliyetine hatta zararına satışlar gerçekleştireceğiz. Müşterilerimizi, Elbistan ve bölge halkını altın ve pırlanta indirimlerinden faydalanmaya davet ediyoruz.”