Atanması beklenen uzman doktor ve diş hekimliği kadroları boş kaldı

2021 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası’nda yerleşenler listesi belli oldu. Noter huzurunda çekilen kuranın sonuçları, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayınlandı. Kurada; Elbistan Devlet Hastanesi ile Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne (ADSM) toplam 10 uzman doktor ve diş hekimi ile eczacı ve tabip kadrosu açılmıştı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanacak branşların çocuk cerrahisi, gastroenteroloji, genel cerrah, göğüs hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi, kardiyoloji ile ruh sağlığı ve hastalıkları olacağı belirtilmişti. Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) kadrosunu güçlendirmek için de endodonti, proteknik diş tedavisi, restoratif diş tedavisi alanlarında 3 diş hekimi kadrosu açılmıştı.

Kura sonuçlarına göre, Elbistan’a atanması beklenen 10 uzman doktor ve diş hekimi kadroları boş kaldı. Elbistan’a sadece 3 eczacı ataması yapıldı.