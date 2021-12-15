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Atalay: “Akaryakıta gelen zam, servisçi esnafını zorluyor”

Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Atalay, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle servis esnafının zor durumda olduğunu belirterek, “Zamlar esnafın belini büktü. Servisçi esnafımız kontak kapatma noktasına geldi” dedi.

Atalay: “Akaryakıta gelen zam, servisçi esnafını zorluyor”
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Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Atalay, ilçede servis taşımacılığı yapan esnaflarla bir araya geldi. Servisçi esnafının, akaryakıt başta olmak üzere birçok girdi fiyatlarında ciddi artışlar nedeniyle ayakta duramadığını dile getiren Atalay, servis ücretlerine zam yapılması talebini iletmek için de Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerini ziyaret etti.

Taşıma faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için akaryakıta gelen zamların servis ücretlerine yansıtılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Atalay, okulların açıldığı günden bu zamana kadar yapılan zammın yüzde 40’a ulaştığının da altını çizdi.

Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Atalay, şunları söyledi:

“Şuanda motorinin litresi 10 TL’nin de üzerine çıkmış durumda. Bu zamlar karşısında servisçi esnafının ayakta kalabilmesi için akaryakıttaki artış farkını taşıma ücretlerine yansıtılmasını istiyoruz. Sadece yakıt değil, diğer birçok girdi kaleminde de ciddi artışlarla boğuşuyoruz. Bu yüksek rakamlar sadece servisçilerimizi değil yolcu ve yük taşıyan esnafımızın da en büyük sorunu. Kazancının neredeyse tamamını akaryakıta veren esnafımız acil çözüm bekliyor. Kontak kapatmak istemiyoruz. Bu yüzden sesimizi duyurmak amacıyla ilgili birimlerle görüştük. Taleplerimizi ilettik. İnşallah en kısa sürede sonuç alacağız. Odamıza üye tüm esnaflarımızın sorunları çözülene kadar yanlarında olacağız.”

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Atalay: Akaryakıta Gelen ZamServisçi Esnafını Zorluyor