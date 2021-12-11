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Ataç: “Elbistan ve Afşin, 3.bir termik santrali kaldıramaz”

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, bölgenin 3.bir termik santrali kaldıramayacağını vurgulayarak, “Üçüncü bir termik santralin yapılması konusunun acilen kapatılması lazım” diye konuştu.

Ataç: “Elbistan ve Afşin, 3.bir termik santrali kaldıramaz”
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Bölgenin, 2 termik santralle taşıma kapasitesini çoktan aştığını belirten TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, şunları söyledi:

“Bu bölge için 20 yıldır filtre konuşuluyor, bir filtre yapılacaksa, yapılır. Bir filtre konusu 20 yıldır konuşuluyorsa hepimizin bir durup düşünmesi lazım. İnsan hayatı bu kadar önemsiz mi? Ben ülkemde insan hayatını bu kadar önemsiz göreceğine inanmıyorum. Onun için buradaki sorunlar zor fakat çözülemeyecek sorunlar değil. Hep birlikte doğru bir çalışma yaparsak bu sorunların çözülebileceğine inanıyoruz.”

Türkiye'nin çevreyi korumayla ilgili önlemler aldığına değinen Ataç, "İklim krizi nedeniyle dünya artık bir yok oluşa doğru gidiyor. Artık bütün dünya olaylara farklı bakmaya başladı. Çok yeni yapılan Birleşmiş Milletler Kop26 dediğimiz iklim taraflar toplantısından sonra bütün ülkeler artık kömürden ve fosil yakıtlardan çıkış planlarını yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

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Ataç: Elbistan Ve Afşin3.bir Termik Santrali Kaldıramaz