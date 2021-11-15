Asrın Sanatevi törenle hizmete açıldı

Güneşli Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Kılıç Market karşısında hizmete açılan Asrın Sanatevi’nde filografi, rölyef, güzel sanatlara hazırlık ve hobi olarak resim kursu, bağlama kursu, kabak süsleme sanatı, tezhip, ahşap boyama, makrome kurslarında eğitim verilecek.

Asrın Sanatevi’nin açılışına Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Milli Eğitim Şube Müdürleri Alpaslan Ceran ve Mehmet Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Alış, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Zahittin Demirci, İYİ Parti Elbistan İlçe Yönetimi ve davetliler katıldı.

Açılış töreni öncesinde mini konser ve ardından yerel şairler kendi şiirlerini okudu. Daha sonra sanat evinin açılış kurdelesini Asrın Sanatevi sahibi Serdal Kaya ve protokol üyeleri birlikte kestiler.

Kapılarını tüm sanatseverler için açtıklarını belirten Asrın Sanatevi sahibi Serdal Kaya, “Sanatevi hobi dünyası olarak Elbistanlı sanatseverlere hizmet vereceğiz. Sanatevimizde filografi, rölyef, güzel sanatlara hazırlık ve hobi olarak resim kursu, bağlama kursu, kabak süsleme sanatı, tezhip, ahşap boyama, makrome kurslarında eğitimi veriyoruz. İlerleyen zamanlarda ney kursu da açacağız. Açılışımıza gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ediyorum. Tüm sanatseverleri Asrın Sanatevi’ne bekliyoruz” dedi.