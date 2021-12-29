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Askerlik ve doğum borçlanmasını düşük ücretten yapmak için son 2 gün

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar, asgari ücretteki artışa bağlı olarak yeni yılda yüzde 39,9 daha fazla prim ödeyecekler.

Askerlik ve doğum borçlanmasını düşük ücretten yapmak için son 2 gün
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2022 yılında uygulanacak net asgari ücret yüzde 50.5 oranında, brüt asgari ücret de yüzde 39.9 oranında artırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan askerlik, doğum, yurt dışı vs şeklindeki borçlanma primleri brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen tutarlar üzerinden belirleniyor. Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45’i oranında prim ödeniyor.

Şu anda bir günlük askerlik ve doğum borçlanma primi en düşük 38.16, en yüksek 286,20 TL düzeyinde bulunuyor. Yeni yılda ise askerlik ve doğum borçlanmasında en düşük prim 53,38 TL’ye, en yüksek prim tutarı da 400,32 TL’ye çıkacak.

Doğum sonrası ücretsiz izin kullanan veya çalışmaya ara veren kadınlar her bir çocuk için boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmını borçlanabiliyorlar. Borçlanma hakkı üç çocuğa kadar tanınıyor. Bir kadın bu şekilde 6 yıla kadar doğum borçlanması yapabiliyor.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bir günlük borçlanma için bu yıl 53,66 TL prim ödüyorlar. Yurt dışı borçlanmasında 1 günlük prim tutarı yeni yılda 75,06 TL’ye çıkacak.

Bu artışla karşı karşıya kalmak istemeyenler ise, 31 Aralık’a kadar SGK Elbistan Hizmet Müdürlüğü’ne başvurabilecek.

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Askerlik Ve Doğum Borçlanmasını Düşük ücretten Yapmak Için Son 2 Gün