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Askeri personelleri taşıyan özel araç takla attı: 1 ölü 3 ağır yaralı

Göksun’da SUV tipi aracın takla atması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 askeri personel hayatını kaybederken 3 askeri personel de ağır yaralandı.

Askeri personelleri taşıyan özel araç takla attı: 1 ölü 3 ağır yaralı
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Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş 2.Zırhlı Tugay Komutanlığı emrinde görevli olan Piyade Uzman Onbaşı S.D.’nin kullandığı 38 SF 676 plakalı SUV tipi araç, Göksun-Kayseri yolu Keklikoluk Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girerek takla attı. Kazada, araçta bulunan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte Piyade Uzman Onbaşılar F.A. ve S.K. ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar’ın cansız bedeni ise, savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Askeri Personelleri Taşıyan özel Araç Takla Attı: 1 ölü 3 Ağır Yaralı