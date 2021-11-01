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Askeri personel trafik kazasında hayatını kaybetti

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Astsubay Hüseyin Başer, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Askeri personel trafik kazasında hayatını kaybetti
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Kaza, Elbistan-Nurhak karayolunda meydana geldi. Nurhak istikametinden Elbistan’a doğru seyir halinde olan 46 E 8559 plakalı otomobil, sürücüsü Hüseyin Başer’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Yön levhasına çarpan otomobil, yol kenarındaki tarlaya girerek takla attı. Kazada, sürücü Başer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin Başer’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Başer’in cenazesinin, memleketi Tokat’ta defnedileceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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Askeri Personel Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti