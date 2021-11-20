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‘Asırlık ağaçlar yok olma tehlikesi altında’

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, ilçedeki hidroelektrik santral (HES) için yapılan çalışmalardan kaynaklanan heyelanlar nedeniyle asırlık ağaçların yok olma tehlikesi altında olduğuna dikkat çekerek, “HES, Nurhak’ı yok ediyor” paylaşımında bulundu.

‘Asırlık ağaçlar yok olma tehlikesi altında’
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Nurhak’ta yapımı planlanan hidroelektrik santrale (HES) karşı Nurhak Belediyesi, mahalle muhtarları ve çevre örgütlerinin başlattığı mücadele sürüyor. Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, ikinci HES’e karşı her platformda mücadele ederken; diğer yandan da mevcut HES’in doğada yol açtığı tahribatlara dikkat çekiyor.

Derelere yeterli can suyu bırakılmaması nedeniyle başta balık popülasyonu olmak üzere canlıların yok olma tehlikesine dikkat çeken Başkan Bozan, tesisin doğa için oluşturduğu başka bir tehlikeye daha işaret etti.

HES için açılan yollar ve çalışmalardan dolayı zaman zaman heyelanların yaşandığı bölgelerdeki asırlık ağaçların dışarıda kalan ve kurumaya yüz tutan ağaç fotoğraflarını paylaşan Başkan Bozan, “HES sadece yapıldığı anda değil yapıldıktan sonra da yıkımı artarak devam ediyor” dedi.

Başkan Bozan, “1.HES’in yıkımı devam ediyor. Buradaki ağaçların hepsi yok olacak. Çünkü 1.HES çalışmasında herhangi bir tedbir alınmadığı için. Her heyelanda onlarca 100 yıllık ağaçlar yok olacak. Nurhak'ta çevre katliamı var. HES Nurhak'ı yok ediyor. Kimse de müdahale etmiyor.  Defalarca bildirdik ama sonuç ortada” ifadelerini kullandı.

Bölgeye ikinci bir HES’in yapılmaması gerektiğini her platformda dile getireceklerini vurgulayan Başkan Bozan, “Doğru bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. HES projesi ile ilgili evrakta sahtecilik olduğunu, can suyunun bırakılmadığını, ÇED’in gerekli olduğunu sürekli gündeme getireceğiz” şeklinde konuştu.

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Asırlık Ağaçlar Yok Olma Tehlikesi Altında