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Asirella Rada Sirki Elbistan’da

Bünyesinde birçok Birçok gösteri grubunu bünyesinde barından Asirella Rada Sirki, Elbistan’a geliyor.

Asirella Rada Sirki Elbistan’da
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19 Mart Cumartesi günü Pınarbaşı Düğün Salonunda 4 ayrı seansta yapılacak sirk gösterisinde, özellikle çocuklar için de sürprizler yer alıyor.

Organizasyon sahibi Ramazan Uğur, çocukların yanı sıra aileleri de bu gösteriye davet etti. Uğur, “Ramuğur Organizasyon olarak Asirella Rada Sirki’ni Elbistan’a getirdik. Gösterilerimiz arasında Gana akrobisi grubu, lastik adam, sihirbaz, 4 metrelik bisikletler ile palyaço gösterisi ve Hindistan yılan gösterileri yer alacak. Biletlerimiz gösteri gününde salon girişinden de temin edilmektedir.19 Mart Cumartesi günü Pınarbaşı Düğün Salonu’nda saat 12.00’de başlayacak gösterilerimiz 60’ar dakika olmak üzere 4 seans olacaktır. Birbirinden eğlenceli birçok sürpriz gösterilerimizin yer aldığı organizasyonumuza, çocukların yanı sıra aileleri de bekliyoruz” dedi.

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Asirella Rada Sirki Elbistanda