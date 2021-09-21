Aşıklar ve Ozanlar Geçidi’nde ödüller sahibini buldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “1. Âşıklar ve Ozanlar Festivali” ile şehirde kültür ve sanat rüzgârı esti. Birçok yazar ve şairin memleketi Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen etkinliklere, 9 farklı ülkeden 100’e yakın sanatçı katıldı. Üç gün boyunca devam eden ve Andırın, Dulkadiroğlu, Elbistan, Göksun, Pazarcık ve Onikişubat dâhil 6 ilçede gerçekleştirilen etkinlileri vatandaşlar da coşkuyla karşıladı. Geleneksel Türk müziğinin atışma, muamma, lebdeğmez, güzelleme, atışma dallarında hünerlerini sergileyen ve türküler seslendiren sanatçılara, Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerin adını taşıyan ödüller de verildi. Üç gün boyunca sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinliklerin ödül töreninde de heyecan doruktaydı.

Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş bir kültür ve sanat şehri, aynı zamanda edebiyatın başkenti. Bu değerimizi uluslararası arenada tanıtmak için bildiğiniz gibi UNESCO’ya emin adımlarla yürüyoruz. Geçtiğimiz yıl 1.Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Haftası düzenlemiştik. Bu sene ikincisini düzenliyoruz. Bu kapsamda 1. Uluslararası Karacaoğlan Âşıklar ve Ozanlar Festivali yapıyoruz. Çünkü Karacaoğlan bu toprakların, bu şehrin, bu bölgenin yetiştirdiği çok önemli bir değer. Edebiyatın Başkenti üç gün boyunca sözün ustalarına ev sahipliği yaptı. Ben katılan aşık ve ozanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinlik sanatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Güney Azerbaycan’dan yarışmalara katılan Türnaz Altınsoy, “Kahramanmaraş'ta olmak bizim için çok önemli ve çok değerliydi. Belediye Başkanımızın misafirperverliğini gördük. Kahramanmaraşlı soydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” ifadelerini kullanırken, Kırgızistan’dan katılan Gülera Kasımkolova ise, “Bu etkinlikler ile geleneksel müziğimiz canlı kalıyor. Çok mutluluk duyuyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ve Kahramanmaraş halkına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bir teşekkür de Tebriz’den geldi. Âşık Mahmut Cihangiri yaptığı açıklamada, “Tebriz'den Kahramanmaraş'a aşıklar bayramı için geldim. Ben de Türkiye'nin Başkumandanına ve burada zahmet çekenlere hepsine minnettarım, hepsine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Türk edebiyatının temel taşları arasında yer alan Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerin adı verilen ödüller de festival kapsamında sahiplerini buldu. Abdurrahim Karakoç, Ahmet Çıtak, Ömer Lütfi Pişkin, Aşık Mahzuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Aşık Yener, Karacaoğlan, Mustafa Zülkadiroğlu, Aşık Mahfuzi, Aşık Kul Hamit, Aşık Hafız Rahmi, Ozan Bulut, Necip Fazıl Kısakürek, Aşık Hüdai ve Bahaittin Karakoç’un anısına düzenlenen ödüller 5 farklı dalda verildi.