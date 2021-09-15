Aşı kampanyasında altın ve bisiklet kazanan talihliler belli oldu

Elbistan’ın aşılamada mavi kategoriye geçmesini sağlayan altın ve bisiklet ödüllü kampanya, Elbistan Belediyesi ile Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce sürdürüldü. 23 Ağustos’ta başlayıp 6 Eylül’de sona eren aşı kampanyasının sonucunda çoğunluğu 18 yaş üstü gençler olmak üzere 12 binden fazla kişiye 1.doz aşı yapıldı. Elbistan, 2 haftalık yoğun aşılama dönemi ile birlikte risk haritasında düşük riskli iller arasına girerek mavi kategoriye geçti.

Kampanyaya dahil olarak 1.doz aşısını yaptıran 5 kişiye gram altın ve 5 kişi de bisiklet hediye edileceği duyurulmuştu. Hediyelerin talihlileri, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak ve Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy’un katıldığı çekilişle belirlendi. Kampanyaya dahil olanlara verilen çekiliş kuponları, şeffaf bir kutudan her bir hediye için 1’er asil ve 1’er de yedek olmak üzere çekildi.

Çekiliş sonucunda; gram altın kazanan asil talihliler, Müberra İnan, Gülistan Çamçak, Saadet Öksüz, Mahmut Köş ve Musa Öztürk olarak belirlendi. İrfan Eci, Berke Beypınar, Ünal Deveci, Hakan Cingöz ve Beşir Küçük bisiklet hediyesinin asil talihlileri oldu. Çekiliş, Elbistan Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.

Çekiliş sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, talihlilere hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başlattıkları kampanya ile kentte salgına karşı toplumsal bağışıklığın kazanılmasında önemli bir adım atıldığını belirten Başkan Gürbüz, “İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte aşı kampanyası başlatmıştık. Sağlık çalışanlarımızın büyük özverisi ile yürütülen bu seferberlikte 12 bin civarında vatandaşımıza ulaştık. Toplumsal bağışıklığın kazanılmasında en önemli kriterlerden biri olan aşılama oranında yüzde 75’i yakalayarak mavi kategoriye girdik. Şuanda da yüzde 80 oranına doğru ilerliyoruz. Yakaladığımız bu tablo, bizleri çok mutlu etti. Bu kazanımlara sahip çıkma adına 2.ve 3.doz aşılarımızı da ihmale etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

Başkan Gürbüz, çekilişle belirlenen talihlilere hediyelerini de kısa süre içinde vereceklerini sözlerine ekledi.