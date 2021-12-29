Aşı kampanyasında 1600 kişiye hediye çeki verildi

Kaymakam İşçimen, ilgi gösteren Nurhaklılara teşekkür ederek kampanyanın 15 Ocak’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Aşılama oranlarının il ortalamasının altında seyrettiği Nurhak’ta, vatandaşları aşı olmaları için teşvik etmek amacıyla Kaymakam Özgür İşçimen tarafından ‘Aşı ol kıyafetini al’ kampanyası başlatılmıştı. Vatandaşların büyük ilgisi ile karşılanan kampanyanın bitiş tarihi ise 31 Aralık olarak belirlenmişti.

Nurhak Kaymakamı Özgür İşçimen, kampanyanın başladığı 9 Aralık’tan bugüne kadar toplam 1600 kişinin aşı olduğunu söyledi.

Kampanya sayesinde aşılama oranlarının ciddi artış gösterdiğini vurgulayan Kaymakam İşçimen, “Salgınla mücadelede aşının önemini biliyoruz. İlçemizdeki vatandaşlarımızı da hem bu konuda teşvik etmek hem de toplum sağlığını korumak adına ‘Aşı ol kıyafetini al’ kampanyası başlatmıştık. Sağ olsun Nurhaklı hemşerilerimiz kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Genci yaşlısı birçok vatandaşımız çağrımıza kulak verip aşılarını yaptırdı. 20 gündür süren kampanya döneminde aşılanan kişi sayısı 1600 gibi ciddi bir rakama ulaştı. İlçe nüfusu baz alındığında Nurhak için güzel bir aşamaya gelindi. Hem kendi sağlıkları hem de toplumun genel sağlığı için sağduyulu davranan Nurhaklı hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Kampanyanın, yoğun ilgi nedeniyle 15 Ocak 2022’ye kadar uzatıldığını dile getiren Nurhak Kaymakamı Özgür İşçimen, “Hemşerilerimizin salgınla mücadele de gerekli hassasiyeti ve duyarlığı göstermesi adına yaş sınırı olmamak kaydıyla birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü doz aşı olan Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kayıtlı herkese vakfımız aracılığıyla 5 parça yeni kıyafet alması için hediye çeki dağıtılmış olup 15 Ocak 2022 tarihine kadar aşı olacak her hemşerimize de dağıtılmaya devam edecektir. Kampanya kapsamında bugüne kadar ilçemizde yaklaşık 1600 kişiye aşı yapılmış ve hediye çekleri teslim edilmiştir” ifadelerini kullandı.