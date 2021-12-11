Asgari ücret için son toplantı pazartesi günü yapılacak

Asgari ücret pazarlığında son viraja girildi. 1 Aralık’ta 1., 7 Aralık’ta 2., 9 Aralık’ta ise 3.toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu, 4. yani son toplantısını 13 Aralık’ta yapacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, üç kez toplanmasına rağmen henüz anlaşma sağlayamadı. Komisyon son toplantısını 13 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Komisyonun üçüncü toplantısında TÜİK her yıl komisyona sunduğu bekar bir işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplamayı bu yıl " açıklamadı. Toplantı sonrası taraflar birlikte açıklama yaptı. İşçi temsilcisi Türk-İş, TÜİK'in rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek bir işçinin asgari geçim miktarını 3 bin 900 TL olarak ifade etti.

Üçüncü toplantının ardından ilk kez rakam telaffuz eden Türk-İş, asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisinin 4 bin TL olduğunu duyurdu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin TÜİK'e göre belirlenemeyeceğini belirterek, "Onların hesap başka benimki başka. İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liraya geliyor. Bunun altında rakam teklif etmek uygun değildir" diye konuştu.

İşçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten TİSK ise, 3 bin 500 liralık bir rakamdan bahsediyor. TİSK bu rakamın üstüne çıkmak için devletten teşvik ve vergi indirimi desteği bekliyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne 'Ne yapılabilir' diye çalışıyoruz. 3 bin 500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir." ifadelerini kullandı.