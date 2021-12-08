Aşçı tarafından katledilen Ekinözülü gençle ilgili valilikten açıklama

Açıklamada, şüphelinin psikolojik rahatsızlığı olduğu fakat rutin kontrollerine gitmediğinin tespit edildiği vurgulandı.

Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana gelen korkunç olay, duyanların tüylerini ürpertmişti. Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan yurtta aşçı olarak çalışan İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle mutfakta duvara dayadığı Ekinözü ilçesi Alişar Mahallesi nüfusuna kayıtlı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesmişti.

Cani aşçının, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup "Deccal'i vurdum" diye bağırdığı ifade edilmişti. Korkunç cinayeti gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra olayı polise bildirmiş ve şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Türkiye'yi derinden sarsan cinayete ilişkin Antalya Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada Tuğrul’u hunharca katleden İhsan Güney’in, 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı ve olaydan 3 ay önce yurtta işe başladığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheliye, 27 Kasım 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konulduğu, 2 Mart 2020'de hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konulduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021'den sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir. Tahkikat çok yönlü devam etmektedir."